Mladí lékaři vypovídají dohody, v prosinci nebudou dělat přesčasy

Novela, která přináší navýšení dobrovolné přesčasové práce lékařů, začala platit 1. října. Lékaři do té doby mohli sloužit maximálně 416 hodin přesčasů ročně, nyní je to dvojnásobek, tedy 832 hodin. Tuto změnu přinesla do schválené novely zákoníku skupina poslanců v čele s Vítem Kaňkovským z KDU-ČSL.