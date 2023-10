Středočeské nemocnice řeší výpovědi a mzdy lékařů

„K výzvě se připojila část lékařů, ale nemělo by to zatím nijak omezit poskytovanou péči,“ řekl Právu náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), podle něhož výpověď z přesčasových služeb v pěti krajských nemocnicích hodlalo podat pět až šest stovek lékařů. Otázka však je, kolik výpovědí lékaři reálně dali a kolik jich jen takovým krokem vyhrožuje.

Krajský radní Pavel Pavlík to potvrdil. „Hledá se shoda mezi požadavky odborů a možnostmi managementů, co si může nemocnice dovolit. Čekáme i na to, jak nakonec dopadne novela zákoníku práce,“ dodal Pavlík. „Nedostatek lékařů je hlubší problém. Vysoké školy nejsou poloprázdné, absolventů je dost, ale systém následného vzdělávání je hodně náročný,“ podotkl Pavlík.