Zákoník práce umožní 24hodinové služby, změna má platit od ledna

Zákoník práce by měl obsahovat navrácení limitu pro přesčasovou práci a umožnění 24hodinových směn s povinností volna po celý následující den.

„Nikdo negarantuje, k jakým zdravotníkům se ty peníze dostanou,“ uvedl Přáda s tím, že by se finance měly implementovat přímo do platových tabulek. Vadí mu mimo jiné to, že nebyli seznámeni s podobou novely zákoníku práce.