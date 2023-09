Z Orlíku bude přečerpávací elektrárna

Když pálí slunce, soláry jedou naplno, energie je obrovský nadbytek, že se v ten moment nevyplatí ani prodávat, a je potřeba ji někde využít či uložit. V té chvíli se bude nadbytečná energie vynakládat na čerpání vody z nádrže Kamýk přes 90 metrů vysokou orlickou hráz do jezera Orlík. Ve špičce, kdy bude energie potřeba, se naopak voda vypustí přes turbíny zpět do Kamýku.

Podle energetiků turbíny dosluhují a v každém případě by je čekala obměna. „Budou zde dvě Francisovy turbíny pro jednosměrný provoz, jako jsou třeba na Lipně, a dvě reverzní Francisovy turbíny jako na Dlouhých stráních, které umožní i čerpání vody, takže voda bude proudit přes turbínu dolů a přes čerpadlo nahoru,“ potvrdil Právu Martin Schreier, mluvčí skupiny ČEZ.

„Kamýk zadržuje jen zhruba desetinu vody, proto bude kolísání hladiny výraznější,“ upozornil Schreier na úskalí, s nímž budou muset místní obyvatelé a majitelé lodí počítat. Rozdíl hladin by mohl být o více než dva metry. „Výšky hladiny určuje Povodí Vltavy, jejich režimu se musí přizpůsobit i náš provoz,“ dodal Schreier.

Kvůli kolísání vody v Kamýku se uvažovalo o čerpání vody až ze slapské přehrady. To by se ale musel stavět několik kilometrů dlouhý tunel pod kamýckou hráz, což by bylo nejen finančně mnohem náročnější. I bez toho bude projekt stát pár miliard. Zásahy ale nebudou venku příliš patrné, vše se bude odehrávat v útrobách elektrárny.