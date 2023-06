Česko uvažuje o nových hydroelektrárnách

Provoz přečerpávací elektrárny, která slouží k akumulaci vyrobené elektřiny, je čistý a bez emisí. Elektrárna vyrábí proud, když ho je nejvíc potřeba, tedy většinou během dne, a vodu pro výrobu pak čerpá zpět do horní nádrže většinou v noci, kdy je nižší poptávka a cena klesá. Přitom pro čerpání vody naopak využívá elektřinu ze sítě.

V Česku jsou aktuálně v provozu tři taková vodní díla: Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice II. Všechny provozuje polostátní ČEZ. „V turbínovém provozu trojice přečerpávacích elektráren byla v loňském roce vyrobena více než miliarda kilowatthodin elektřiny,“ upřesnil mluvčí Martin Schreier. To znamená pokrytí roční spotřeby zhruba 280 tisíc domácností.

O tom, že by mohly vyrůst další přečerpávací elektrárny, mluvil před časem v rozhovoru pro Právo ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v souvislosti s velkou energetickou náročností výroby vodíku a syntetických paliv.

Nejblíže realizaci je elektrárna na Orlíku, kterou chystá opět ČEZ. Firma chce podle mluvčího Schreiera jít cestou úpravy vodního díla, což je výrazně levnější i rychlejší než budování nových nádrží. Ze čtyř soustrojí o celkovém výkonu 364 megawattů se u dvou počítá se změnou fungování na obousměrný režim. V případě nadbytku elektřiny by se voda čerpala z Kamýku do Orlíku.

„Hotová je nyní celá zadávací dokumentace a probíhá veřejná zakázka. V letošním roce bychom chtěli dokončit výběrové řízení na dodavatele,“ řekl Právu Schreier. Hotovo by mohlo být do roku 2030.

Připomněl i plán skotské firmy Gravitricity, jež ve spolupráci se státním podnikem Diamo zvažuje využít bývalý důl Darkov na Karvinsku pro gravitační úložiště elektřiny. To by fungovalo obdobně jako vodní elektrárna, akorát místo vody použije závaží.

„Nové stavby budou vítaným příspěvkem do decentralizované energetiky, která bude do budoucna postavena na větším podílu obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Právu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. „Přečerpávací elektrárny podobně jako bateriové systémy pomohou stabilizovat síť a v případě nadbytku levné energie z obnovitelných zdrojů do nich půjde část výroby uložit. Efektivně se tak využije více výkonu zelených zdrojů bez nutnosti jejich odstavování,“ dodal.