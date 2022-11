Wintr: Soud může někoho z vyřazených vrátit do hry

Ministerstvo vnitra uznalo kandidátku Denisy Rohanové, která předložila podpisy zákonodárců z minulého volebního období. Vy už jste dřív řekl, že by ji uznat nemělo, protože přihlášku zaregistrovala ještě před vyhlášením voleb, které se uskutečnilo loni 27. června. Jak hodnotíte postup vnitra?

Ministerstvo vnitra zde dlouhodobě používá formalistický výklad zákona, který je v případě pochybností ve prospěch kandidátů. Sice to na pohled může dávat smysl, ale já s tím nesouhlasím. Tento výklad zkresluje volební soutěž a významně znevýhodňuje kandidáty, kteří sbírají podpisy občanů. Vidíme, že řada z nich pohořela.

Ministerstvo dává najevo, že preferuje kandidátky s podpisy poslanců a senátorů. Jeho názor by ale mohl vést k absurdním závěrům. Kdybychom to časově neohraničili, můžu už teď začít sbírat podpisy současných poslanců do příštích prezidentských voleb 2028 a ve vhodném okamžiku je vytáhnout.

Zákon opravdu nestanovuje lhůtu, kdy může být kandidátka podána, ale přirozeným momentem je vyhlášení voleb předsedou Senátu, na tom trvám.

Může její kandidaturu někdo napadnout u soudu?

Protikandidáti mají v tuto chvíli možnost obrátit se na Nejvyšší správní soud a domáhat se, aby byla její kandidatura neplatná. Zřejmě by uspěli, ale zároveň si myslím, že to nikdo z protikandidátů neudělá. Nemají k tomu motivaci, ještě by vypadali, že se bojí soupeře, byť paní Rohanová je z hlediska volebního výsledku asi ne­ohrožuje. Ale troufám si tvrdit, že NSS by rozhodl spíš v její neprospěch.

Překvapilo vás, že vnitro tolik kandidátů vyřadilo?

Jasná očekávání, jak to dopadne, jsem neměl. Záleží na tom, jak moc přísně ministerstvo posuzuje, co je platný a co neplatný podpis. Pokud vím, tak ověřují, zda se shoduje jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a adresa bydliště, zda podpis odpovídá reálné osobě v registru obyvatel. A tuto kontrolu lze provádět s různou mírou přísnosti.

Nevím, jak dobře nebo špatně ty petiční archy neúspěšných kandidátů vypadaly, ale očekávám, že se k NSS odvolají a soud nám k tomu něco zajímavého řekne.

Mají někteří z nich šanci se nakonec do volby dostat? NSS před deseti lety takto vrátil do volby Janu Bobošíkovou, kterou ministerstvo vyřadilo.

Ministerstvo vnitra tehdy udělalo opravdu hrubou chybu, chybovost podpisů sčítalo místo toho, aby ji průměrovalo. To šlo proti zdravému rozumu a NSS tehdy rozhodl naprosto správně.

V případě, že se někdo z uchazečů odvolá, pak bude asi soud zkoumat do detailů, jak ministerstvo vnitra provádí vyhodnocování údajů. Ukáže se, jestli vnitro NSS přesvědčí, nebo ne, že to dělá správně. Vyloučit, že NSS někoho vrátí do hry, nelze. Klidně se to může stát.