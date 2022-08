Vystrčil: Vyšší zálohy za energie musí lidé chvíli zvládnout sami

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Pane předsedo, letos obhajujete mandát. Máte ambice stát se i šéfem Senátu?

Prvně musím obhájit mandát a pak uvidíme, jak to celé dopadne. Pokud bych ho obhájil, tak bude záležet na tom, jak dopadnou volby i jinde. Na základě toho se pak ukáže, zda mám šanci se ucházet o pozici šéfa Senátu či nikoli. První ale musím obhájit mandát. A dokud běhá medvěd po lese, tak se nechci vyjádřit k ostatním věcem.

Vidíte možnost, že byste mandát neobhájil?

Nikdy si nemůžete být jistý. Politikovi neprospívá přílišné sebevědomí.

Při představení vašich kandidátů do Senátu premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že vláda pro změnu, kterou slibovala, potřebuje Senát. A dodal, že je kabinet na dobré cestě. Kde vidíme tu změnu?

Změna je patrná v tom, že vláda funguje jako celek. Není to tak, že by jeden říkal a, druhý b a třetí c. Pak je změna v tom, že zmizela hrubost. A dále vláda přináší lidem i jistotu v tom, že jí skutečně záleží na tom, abychom dlouhodobě dokázali fungovat a prosperovat.

Nicméně, opozice, ale i část veřejnosti nyní vládu kritizuje, že dělá málo. Chápete je?

Je logické, že lidé kritizují, když se jim nyní daří hůře. Způsobeno je to nicméně objektivními důvody, jako je válka na Ukrajině, nepřiměřené předchozí výdaje či třeba končící covidová krize.

Říkáte sice důvody, proč se lidem daří hůře, dělá ale vláda dost?

Nikdy nebudete dělat úplně dost, vždycky je co zlepšovat. Vláda se ale snaží dělat maximum, abychom krizi překonali. Tedy, abychom zlepšili životní situaci.

Každý z nás musí přemýšlet, jakým způsobem se v budoucnu bude chovat a jak se může uskromnit. Když se uskromníme, budeme spotřebovávat méně energie, tedy i ruského plynu, což je pro nás všechny dobře

A myslíte, že lidé uvidí, zda se vláda snaží, když třeba šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) říká, že si máme vzít prostě v zimě navíc svetr?

Já nevím, jak to přesně šéfka Sněmovny řekla. Jsme ale v situaci, kdy každý z nás musí přemýšlet, jakým způsobem se v budoucnu bude chovat a jak se může uskromnit.

Když se uskromníme, budeme spotřebovávat méně energie, tedy i ruského plynu, což je pro nás všechny dobře. Je ale asi pravdou, že se to dá říct jiným způsobem, než říkat, že si máte vzít svetr navíc.

A jakým způsobem?

Musíme vysvětlovat, že je potřeba hledat mechanismy, které umožní se co nejdříve dostat ze závislosti na strategických surovinách, které nám dodávají totalitní země. Také je potřeba co nejdříve investovat do technologií, které umožní vyrábět energii jiným způsobem a motivovat k tomu lidi, aby to dělali. A třetí věc je, že musíme správně zaměřit podporu na sociální skupiny, které jsou nejvíce ohrožené.

Je ale pravda, že ne vždy se to daří úplně stoprocentně, protože systém není nastavený na krizové situace. Musíme ho postupně na ministerstvech nastavovat.

To je ale běh na dlouhou trať. Takže, co letošní zima?

To určitě je, nesmí to být ale na příliš dlouhou trať. Je potřeba, aby si někteří lidé uvědomili, že pokud byli zvyklí pracovat osm hodin denně, mám tím na mysli práci na ministerstvech, že dneska je čas, aby pracovali deset nebo dvanáct hodin denně. Nikdo jiný než oni ty podpůrné programy nebo ty zákony nevymyslí a nenapíše.

Jaké podpůrné programy? Vláda zatím schválila příspěvek pět tisíc na dítě, potom povinnou valorizaci důchodů a úpravu příspěvku na bydlení.

Další věc je úsporný tarif. Dále je potřeba vymyslet programy, které budou motivovat k šetření energií. A dovedu si představit programy, kdy, když budete šetřit energií, tak protože jste ušetřili, ji budete mít lacinější, nebo budete získávat nějaké bonusy. Tohle všechno je ale potřeba připravovat.

Parametry úsporného tarifu ještě vláda neschválila. Lidé neví, s čím můžou počítat. Vy to víte?

Viděl jsem první návrhy nařízení. Nemám to dokonale prostudováno, ale předpokládám, že to ještě vláda bude znovu probírat.

A bude to stačit? Nebo by měla vláda přidat další programy?

Uvidíme. To záleží na tom, jak se to bude celé vyvíjet. V současné době se nenacházíme v situaci, kdy je většina rodin ve velmi těžké, téměř finančně nezvladatelné situaci. Zatím v té situaci nejsme, ale to neznamená, že máme být v klidu. Máme udělat všechno pro to, abychom se do té situace nikdy nedostali.

Nejsem názoru, že okamžité navýšení zálohy znamená, že budete v situaci, kdy to nebudete schopen zaplatit

V jaké jsme situaci? Protože některým lidem už přišly vyšší zálohy za energie.

To je pravda, ale to neznamená, že víte přesně, o kolik více zaplatíte. Zálohy jsou navrženy dodavatelem energie. Naším úkolem je se dostat do stavu, kdy bude část energií hrazena státem a kdy část ušetříme. Nejsem ale názoru, že okamžité navýšení zálohy znamená, že budete v situaci, kdy to nebudete schopen zaplatit.

Ale někteří lidé už to musí platit nyní.

Musí je platit teď, většina lidí má ale nějaké rezervy. A pokud já jsem informován, tak ten úsporný tarif by měl být platný někdy od konce října, možná od listopadu. Záleží to na vládě a potom to bude ještě nějakou dobu trvat, než se to dostane do mechanismu. Ale je potřeba, aby na topnou sezónu nařízení bylo funkční.

Takže to teď musí zatím zvládnout sami.

Musí to nějakou dobu zvládnout sami. Samozřejmě jsou tady ale jiné možnosti, jako příspěvek na bydlení, je tady také pětitisícová pomoc. Není to tak, že by byli lidé úplně bez příspěvků a bez pomoci. Jsou tady také další dávky hmotné nouze, které lze využívat.

Radikalizuje se podle vás společnost? Narážím na mítinky expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Řekl bych, že se částečně radikalizuje a je to škoda. Jeden z úkolů současných politiků je, že by tomu neměli přispívat. Měli by dělat všechno pro to, aby k tomu nedocházelo.

Nepřiléváte nicméně vodu do ohně, když v kampani jako Spolu srovnáváte Babiše s ruským prezidentem Vladimirem Putinem?

Tímto způsobem podle mě není vhodné dělat kampaň. Nemáme na to v ODS asi jednotný názor. Myslím, že politici nemají stavět lidi proti sobě a připodobňovat někoho k nacistovi a fašistovi. Za sebe říkám, že nejsem přítelem negativních kampaní.

O kampani rozhodlo vedení Spolu, potažmo ODS?

Přiznám se, že nejsem ten, kdo by se podílel na tom, jakým způsobem bude probíhat kampaň ODS. V mojí kampani do Senátu takové věci nebudou. Budu se soustředit na práci, kterou jsem udělal.

Když jste gratuloval ministru vnitra Vítu Rakušanovi k jeho znovuzvolení do čela STAN, uvedl jste na Twitteru, že vás nikdy nezklamal. To stále platí?

Věřím mu, myslím, že je to poctivý člověk. Že to nemá jednoduché, je pravda. Myslí to ale s naší zemí dobře a dělá věci, jak nejlépe umí. To ale neznamená, že se mu nemůže stát, že se v něčem nezmýlí nebo že něco nedohlédne.

(STAN) nedělá dobrou vizitku vládě. Je to další věc, která to vládě znesnadňuje. Hnutí a pan Rakušan si to ale velmi dobře uvědomují

Takže vás nezklamal?

Zatím mě v tomto nezklamal.

A odstoupit by neměl?

Dle mého názoru nyní ne.

Dělá ale hnutí STAN dobrou vizitku vládě? Je to jedna kauza za druhou.

Je to nepříjemné. Nemyslím ale, že by to hnutí dělalo úmyslně.

A dělá tedy dobrou vizitku?

Nepomáhá to. Nedělá to dobrou vizitku. Je to další věc, která to vládě znesnadňuje. Hnutí STAN a pan Rakušan si to ale velmi dobře uvědomují.

Pozornost posledních dnech vyvolala také cesta americké předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wan. Nyní se vzhlíží k reakci Číny. Vy jste tam také byl, jak se na to díváte?

Čínská lidová republika se dlouhodobě snaží ovládnout Tchaj-wan a snaží se tam zadupat do země demokratický režim a svobodný způsob života. Pokud chceme ale podporovat demokracii ve světě a svobodu ve světě, tak jedním z úkolů je, abychom podporovali i země, které mají za zády velkého bratra.

Měla by Česká republika při zhoršení situace pomoci Tchaj-wanu?

Česká republika už pomohla a pomáhá. Udržujeme například s Tchaj-wanem kontakty na úrovni parlamentní diplomacie či máme spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V rámci svého předsednictví bychom ale mohli přispět k tomu, aby se celá Evropská unie více soustředila na své aktivity v Indopacifiku, kam patří i Tchaj-wan.

Blíží se také prezidentské volby a kandidaturu jste zvažoval i vy. Budete kandidovat?

O kandidatuře neuvažuji, v tuto chvíli nevím, co by se muselo stát, abych názor změnil.

Pokud to tedy nebudete vy, kdy se dozvíme kandidáta vládní koalice?

To vám neřeknu, není to věc, o které bych rozhodoval. Mělo by to být ale tak, že by alespoň koalice Spolu, pokud ne vládní koalice, kandidáta navrhla nebo někoho podpořila. A mělo by to nastat nejpozději po komunálních volbách.

Ublíží hnutí STAN ve volbách jejich kauzy? Měl by se odvolat šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek? Má v Senátu šanci na úspěch případná mimořádná daň z neočekávatelného zisku? A měla by Česká republika poslat na Tchaj-wan, pokud by nastal konflikt, zbraně? Dozvíte se v podcastu Politalk.

