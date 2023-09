Vysokorychlostní trať z pražských Vršovic do Běchovic má projektanta

Vysokorychlostní trať z pražských Vršovic do Běchovic, která by se měla začít stavět koncem roku 2028, vyprojektuje sdružení Sudop Praha, Egis Rail, Mott MacDonald CZ a Mott MacDonald. Součástí projektu bude i stavba čtvrté koleje na koridoru mezi Libní a Běchovicemi. Ve čtvrtek to oznámila Správa železnic (SŽ), podle níž by mělo být hotovo v roce 2033.

Foto: Správa železnic Projektovaný úsek