Vstupní lékařské prohlídky mají u vybraných profesí skončit

Zrušení lékařských prohlídek při vstupu do zaměstnání by se mělo týkat 1. a části 2. kategorie prací, kam se zaměstnanci řadí podle vlivu okolního prostředí na jejich zdraví. Patří do nich třeba administrativní profese nebo pokladní či některé prodavačky. Do oblasti zdravotnické pak náleží zrušení potravinářských průkazů či změny v oblasti hygieny, která usnadní domácím výrobcům sezonní produkci domácích marmelád či sirupů.