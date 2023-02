Ostravskou opozici štvou vnitřní půtky v ANO

„To, co rozhodli, tak to není ani ryba, ani rak. Zatím tedy vůbec nevíme, do kdy bude pan Macura primátorem a jak to bude s náměstkyněmi? Kdo je na postech z hnutí ANO nahradí a kdy?“ řekl v úterý Právu zastupitel za opoziční hnutí Ostravak Lukáš Semerák.