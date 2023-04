Parlamentní volby by vyhrálo ANO

Pokud by se v březnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vítězem by bylo se ziskem 29,5 procenta hnutí ANO. O dvě procenta méně by získala vládní koalice Spolu. Pokud by strany koalice kandidovaly samy, do dolní komory by se nedostali lidovci a TOP 09. Vyplývá to z šetření agentury Kantar TNS pro Českou televizi.

Foto: Česká televize ČT24 Volební model s koalicí Spolu