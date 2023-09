Vodní mlha uhasí elektromobil v podzemí

Auto v podzemní garáži v Bělehradské ulici hořelo před několika měsíci. „Byl to hodně stísněný prostor, kam se auta parkují jen výtahem. Když nehoří baterie, je to běžný požár. Tady baterie hořela, teplota v takovém případě může přesáhnout tisíc stupňů a může fungovat jako plamenomet. Baterie se musí maximálně zchladit,“ řekl Právu mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Použitý vysokotlaký systém Cobra práci hodně urychlil, i tak s hořícím vozem Jaguar v Praze hasiči zápolili dvě hodiny. Z běžných hadic jde voda pod tlakem do 40 barů, tady je tlak 300 barů. K vodě lze přidat jako abrazivum písek, který vyřeže do baterie otvor.

Tím se hasiči dostanou do samotné baterie a mohou ji efektivně chladit rozprašovanou vodou. Vyříznutí otvoru je pro hašení baterie zásadní, protože plášť toho vydrží hodně. „Při požáru jiných částí auta baterie díky němu odolá,“ potvrdil hasič Sýkora. Pokud ale nastane zkrat v baterii, hasiči nemají kudy se do ní dostat. Navíc reakce v baterii je pak rychlá a podle hasičů má posádka sotva desítky vteřin na únik z vozu.

Podle hasičů by měly automobilky vymyslet, jak se v těchto případech do baterie snáz dostat, aby bylo možné ji rychle chladit. Také je na státu, aby s přibýváním elektrovozů vybavil co nejvíc stanic příslušnou technikou.

Systém Cobra ale ještě všechny hasičské stanice nemají. „Je to velká neznámá a snažíme se vymyslet postupy. Nejvíc se děsíme, že by hořelo elektrické auto v podzemí,“ řekl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. K tomu účelu už jsou vyvinuté i speciální vozíky, které by auto po uhašení vyvezly ven, kde by se dál naložilo do vodní lázně.