Urazil jste nás všechny, reagují na Fialu odboráři z Ostravy

„Viděl jsem před chvilkou on-line přenos pana premiéra. Doslova v přímém přenosu urazil všechny odboráře a řekl, že to děláme pro své politické ambice. Připadá vám, dámy a pánové, že my tady máme nějaké politické ambice. Ten člověk je nebezpečný pro tuto zemi. Říkám to s plnou odpovědností, a uplatňuje kolektivní vinu na všechny. Toto bylo snad někdy v minulém století. Měl by se nad sebou zamyslet, co mluví, a podívat se, co za ním vlastně je,“ zhodnotil Zegzulka premiérův komentář k masivním protestům proti vládním krokům.

Fialova řeč se nelíbila ani Janě Halešové, místopředsedkyni ZO OS KOVO Ostravská huť – Servis. „Chtěla bych mu tímto vzkázat, že nemáme krátkou paměť jako on (premiér), který tvrdí, že se odbory probraly až teď. Jenom ať si dobře vzpomene, že na konci března se konaly v Praze taky odborářské mítinky a vláda, aby toho nebyla přítomna, si udělala výjezdní zasedání do Jeseníku. Tak jenom ať si vzpomene,“ upozornila.

Foto: Milan Malíček, Právo Březnová demonstrace odborů před Úřadem vlády

Podle Romana Bečici, předsedy odborů na ocelárně ostravské huti, se do pondělního mítinku zapojí více než tisícovka zaměstnanců. „Více než sto jich odjelo přímo do Prahy a zbytek podpoří stávku odstavením agregátů od dvanácti do třinácti hodin. Samozřejmě za stávající situace odstavíme agregáty, které nebudou mít obrovský ekonomický dopad na firmu,“ poukázal Bečica s tím, že této formy protestu by se měla zúčastnit asi tisícovka hutníků.

Fiala ke stávce: Není kam ustupovat

Jeden z šéfů odborů v ostravské huti uvedl, že v průmyslu se dnes nejvíc mluví hlavně o energiích. „Což je pro takový kolos, jako je Liberty Ostrava a vůbec ocelářství, alfa a omega. Pro nás jako odbory je ale možná na stejné úrovni, nebo možná ještě větší, že máme u nás zaměstnance, kteří nemají šanci za stávajícího systému vydržet pracovat až do důchodu,“ nastínil, za co hutníci také demonstrují.

„Tady se před 30 lety změnily nebo zrušily důchodové kategorie, které od té doby nebyl nikdo schopen nebo ochoten vrátit zpět. A to je pro nás důležité, protože tady v těch našich těžkých provozech zaměstnanci v podstatě neodchází z práce přímo do důchodu, ale odchází přes nemocenské. Pokud vůbec vydrží a nejdou do předčasného důchodu, který je jim krácen,“ vysvětlil Bečica.