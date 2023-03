Vláda si umetla cestu ke zvyšování daní

Hned v té první věci aktualizované prohlášení přináší několik nových momentů. Jednak je to již zmíněný závazek snížení sociálního pojištění, které platí firmy za své zaměstnavatele. Loni to podmiňovala konsolidovanými veřejnými financemi.

„My jsme to měli v programovém prohlášení v podmiňovacím způsobu. To znamená, že jsme chtěli zjistit, zda taková možnost existuje. Ale s ohledem na ekonomickou situaci na tom nemůžeme pracovat,“ řekl Fiala.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška to může znamenat, že tím vláda může otevírat cestu ke zvýšení daní. „Vláda tím rezignuje na nějaký dlouhodobější kontrolní mechanismus. Otázka je, proč. Jestli to nepovažuje za potřebné nebo jestli ví, že v tomto volebním období budou jiné priority,“ řekl Sobíšek.

„Zjednoduší jí to vládnutí v tomto volebním období a bude to i výhoda pro další volební období, protože toto kritérium, které bylo míněno jako brzda, v reá­lu žádnou brzdou není,“ konstatoval i Daniel Münich, výkonný ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI.

„Jde o to, aby lidé, kteří objektivně pracovat mohou, pracovali,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Změny by ale podle něj neměly způsobit zhoršení životní situace lidí, kteří se bez pomoci neobejdou.

Určité úkroky vláda učinila i v oblasti důchodů. Z prohlášení například vypadlo to, že by se doba studia opět započítávala do nároku na penzi. Nepočítá už s udržením nynějšího valorizačního vzorce pro navyšování penzí. Podle Fialy to ale neznamená, že by vláda penze nezvyšovala. „Valorizace nerušíme, pouze upravujeme valorizační mechanismus,“ řekl.