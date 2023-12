Dohoda s lékaři podepsána

Platy lékařů v nemocnicích by podle dohody měly vzrůst o 5000 až 15 000 korun dle dosaženého vzdělání. Další zaměstnanci nemocnic by na výplatních páskách měli podle dohod nalézt mzdu vyšší o pět procent.

„Ty peníze v systému jsou a my jsme touto dohodou garantovali, že část těch peněz půjde na platy,“ uvedl Fiala s tím, že do budoucna čekají zdravotnictví další změny. Na lékaře apeloval, že by bylo pozitivní, kdyby se i v případě těchto výzev byli ochotni racionálně domluvit.