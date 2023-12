Nestáhnete výpovědi, nebudou peníze. Dohoda s lékaři v Motole narazila

„Kdyby dalo výpovědi více anesteziologů a nemohli jsme pokrýt všechny sály, tak by nemocnice nemohla dodržet úhradovou vyhlášku a pochopitelně by nebyly peníze na zvýšené platy,“ řekl Právu s tím, že ví zatím o sedmnácti lékařích, kteří svou výpověď stáhli z přibližně 55.

Pokud by Motol zavedla směnný provoz, snížil by se tím podle něj objem výkonů o pětinu, čímž by přišla nemocnice o tři miliardy, a to by se odrazilo na platech, tvrdil lékařům.