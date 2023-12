Vláda schválila novou armádní koncepci do roku 2035

„Nová koncepce zohledňuje výraznou změnu bezpečnostního prostředí po ruském vpádu na Ukrajinu a dalších událostech ve světě. V tomto dokumentu jsou zohledněna fakta o současném stavu naší armády. Nemalujeme nic na růžovo,“ řekla po jednání vlády šéfka obranného resortu Jana Černochová (ODS).

Dokument určuje, jak by měla vypadat česká armáda do roku 2035. Podle Černochové je stanoveno šest cílů, mezi nimiž jsou například prohlubování mezinárodní spolupráce, zavádění nových technologií či investice do rozvoje lidského kapitálu. „Technika by nám byla k ničemu, kdybychom neměli dostatek vojáků,“ přiblížila Černochová.

Do roku 2030 by armáda podle ní měla mít 30 tisíc profesionálních vojáků a 10 tisíc příslušníku v aktivních zálohách. „Pevně věřím, že toho bude dosaženo, budeme pro to dělat maximum,“ slíbila ministryně.

Česko obdrželo všechny tanky Leopard darované Německem

Navýšit se mají výrazně také investice do modernizace armády. Místo současných 20 procent bude obrana investovat do nové techniky až 60 procent výdajů na armádu. „Peníze půjdou například na bojová vozidla pěchoty, nová děla, tanky, protiletadlový komplet SPYDER nebo letouny F-35. Dokument zároveň počítá s investicemi do nových technologií, navyšováním zásob a rozvíjením infrastruktury,“ přiblížilo ministerstvo obrany v tiskové zprávě na svém webu.

„Vizí, kterou KVAČR představuje, je odhodlaná a dobře připravená armáda, která bude schopná bránit Českou republiku ve spolupráci se spojenci v konfliktu vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který může být vybaven jadernými zbraněmi,“ uvedl náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka.

Černochová zároveň ve středu informovala o zpoždění a přetrvávajících problémech s izraelskými radiolokátory MADR. „Technické komplikace jsme projednávali s izraelskou stranou opakovaně, naposledy minulý týden. Problémy se s MADRy táhnou dlouhé roky a bohužel nám ještě neskončily,“ řekla ministryně.