Vláda projedná změny výchovného

Bonus 500 korun za vychované dítě se vyplácí od letoška. V tomto roce se počítalo s výdaji 19 miliard korun. V dalších letech bude suma vyšší. Nezavádění či zrušení výchovného doporučovala už loni Národní ekonomická rada vlády (NERV). Opatření považuje za nesystémové. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už loni uvedl, že by se výchovné mělo přehodnotit.

Výchovné se tedy vyplácí matkám či otcům na všechny jejich děti. Dostává ho ten z rodičů, který více pečoval. V Česku jsou to většinou ženy. Bonus se započítává do zásluhové procentní části penze, ve které se odrážejí odpracované roky a výše odvodů z výdělků. Spolu s tímto dílem důchodu se tak podle nynějších zákonných pravidel bonus má pravidelně valorizovat.

„Musíme i tuto situaci vyjasnit v rámci koalice, pokud bychom tu úpravu neudělali, bude to znamenat, že se bude valorizovat i výchovné, musíme si říct, jestli to do budoucna chceme, nebo chceme nějakou jinou úpravu. Koalice o tom bude jednat, žádné rozhodnutí ještě nepadlo, předpokládám, že ho uděláme v průběhu března,“ řekl novinářům Jurečka. Podle něj je několik variant, které je možné zvolit.