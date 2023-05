Vláda hledá, kde ušetřit, zrušit funkci ministra pro evropské záležitosti ale odmítá

„Premiér má teď k dispozici státního tajemníka pro evropské záležitosti, ale mně to nepřipadá jako dostatečné. Měl by to být člen vlády. Půjdeme s tímto návrhem do jednání v rámci koalice,“ uváděl Fiala ještě jako lídr volební koalice Spolu v říjnu roku 2021 v Otázkách Václava Moravce.

Podle některých odborníků by přitom zrušení úřadu dávalo smysl. „Nabízelo by se to, resort sám o sobě není nezbytný. Bylo by to řešitelné, mělo by to logiku, česká vláda by se bez něj obešla a neochromilo by to její akceschopnost. Kdyby tu byla vůle šetřit a racionalizovat vládní agendu, tak by to šlo,“ komentoval pro Novinky politolog Jan Kubáček.