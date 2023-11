Volby by vyhrálo ANO, druhá SPD. ODS oslabuje

Hnutí ANO by podle průzkumu získalo 33,2 procenta. Na druhé místo by se dostalo druhé opoziční hnutí SPD, které by podle STEMu získalo 12 procent.

Až za nimi by byly současné vládní strany. ODS by podle průzkumu ve volbách získala 11,6 procenta, za nimi by byli Piráti s 10,2 procenta. Na pátém místě by bylo hnutí STAN s 6,4 procenty a do Sněmovny by se dostala ještě TOP 09 s 5,2 procenty.

Za branami Sněmovny by skončila SOCDEM s 4,5 procenty. Do dolní komory parlamentu by se nedostali ani vládní lidovci, kteří by získali pouze 3,5 procenta.