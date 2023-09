Víc než promile za volantem by už nemusel být trestný čin

„Je to zatím pracovní návrh, o kterém se bude dále diskutovat. Je tedy takový, že pokud někdo bude mít nad jedno promile a nezpůsobí žádný škodlivý následek, už to nebude trestný čin,“ řekl Právu náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS).

S tímto návrhem souhlasím a podporuju ho jako dobrou myšlenku Libor Vávra, šéf Soudcovské unie

„Aby to byl i nadále trestný čin, už tam bude muset dojít k nějaké poruše, následku, například k havárii, dopravní nehodě, ublížení na zdraví či k větší škodě na majetku jiných osob,“ doplnil náměstek Stanislav s tím, že jde o snahu dekriminalizovat některé skutky.

Úřady přísnější

Zmínil v této souvislosti časté případy řidičů, které přistihla policie s alkoholem nad jedním promile, když přejížděli jen pár stovek metrů z restaurace domů či na chalupu.

„Pokud někdo takový bude zastaven bez následků, tak už by to nebylo řešeno trestním, ale přestupkovým právem,“ řekl Stanislav.

„Dělali jsme si analýzu, že kolikrát v přestupkovém řízení padají v těchto případech mnohem přísnější tresty než v tom trestním,“ nastínil náměstek Stanislav s tím, že správní úřady tuto agendu velmi dobře zvládají.

Nejde tedy podle něj o žádné zmírnění pro řidiče, protože sankce jsou jak ve správním, tak v trestním řízení v drtivé většině případů stejné: zákaz řízení a peněžitý trest. „Naopak si dovolím říci, že touto změnou dojde k podstatnému zpřísnění trestání osob,“ myslí si Stanislav.

Výmluva řidiče vyrazila zkušenému polskému policistovi dech

Navrhované znění § 274 ohrožení pod vlivem návykové látky: Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, a) způsobí-li takovým činem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, nebo b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

Netýká se to řidičů z povolání

Z dat, která Právu poskytlo ministerstvo spravedlnosti, vyplývá, že průměrná výše ukládané pokuty se ve správním řízení pohybuje kolem šesti až sedmi tisíc korun za jízdu po požití alkoholu a 15 až 20 tisíc za řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. Trest zákazu činnosti zde bývá ukládán v maximální sazbě, tedy na jeden nebo dva roky.

Změna v trestním zákoníku se podle Stanislava naopak nijak nedotkne řidičů z povolání, u kterých bude i nadále více než jedno promile alkoholu trestné.

Upozornil, že pracovní verze novely trestního zákoníku byla zatím schválena jen předsedy poslaneckých klubů. „Teď to představíme odborné veřejnosti a zároveň neziskovým organizacím a požádáme je o stanovisko ještě před tím, než návrh pošleme do meziresortního připomínkového řízení. Tam pak bude prostor pro další kolo připomínek,“ upřesnil Stanislav s tím, že by ministerstvo chtělo, aby novela začala platit od ledna 2025.

To by pak fakticky mohli někteří řidiči jezdit opilí každý den. Podle mě je to blbost policista

„S tímto návrhem souhlasím a podporuju ho jako dobrou myšlenku, protože si myslím, že princip trestního práva spočívá právě v tom, že by tam měl být nějaký následek, ne jenom samotné ohrožení. Čili je to naprosto logické řešení,“ míní prezident Soudcovské unie ČR a dlouholetý trestní soudce Libor Vávra.

Také on má ze své praxe zkušenost, že častokrát padají v přestupkovém řízení přísnější tresty než u soudů. „Sice s tím nesouhlasím, ale je to tak,“ podotkl Vávra. Pokud by si prý lidé ale mysleli, že by se díky této změně zákona nějak vyhnuli postihům, je to podle něj mylná představa.

Zjednoduší se bodový systém, zvýší se pokuty. Pavel podepsal silniční novelu

Policie nic netušila

„Neutečou vůbec ničemu. I když to bude jen přestupek, dostanou za něj rovnou zákaz řízení, a mnohokrát delší než uložený soudem, k tomu navíc vyšší finanční sankce. Zákon o přestupcích je dostatečně přísný a v trestních věcech tam, kde je jen alkohol bez nějakého následku, tak soudy tak přísné jako správní orgán nejsou,“ uvedl Vávra. Naopak velmi rezervovaně se k návrhu zatím staví policie, jejíž zástupci až do okamžiku, než je redakce oslovila, o plánech ministerstva změnit stávající praxi neměli ani tušení.

„Nedisponujeme žádnou informací o takovémto záměru, a jakmile budeme příslušnými státními orgány či ministerstvy osloveni v rámci připomínkového řízení, tak pečlivě prodiskutujeme možné důsledky a sdělíme své stanovisko. Do doby, než se s návrhem seznámíme, jej však nelze jakkoli komentovat,“ řekl včera Právu mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Z neoficiálních vyjádření redakcí oslovených policistů však vyplývá, že s návrhem resortu justice nesouhlasí. „To by pak fakticky mohli někteří řidiči jezdit opilí každý den, a kdyby je policisté přistihli, všechny tyto prohřešky by byly spojeny a řešeny jen jako jeden v přestupkovém řízení. Podle mě je to blbost,“ nebral si servítky jeden ze zkušených policistů, který v minulosti alkoholové excesy za volantem řešil.

Nynější a nová výše trestů ve správním řízení: V současnosti můžou správní úřady uložit řidiči, u něhož byla zjištěna hladina alkoholu v krvi nižší než 0,3 promile, pokutu v rozmezí od 2500 do 20 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku. Od ledna, kdy začne platit novela zákona o silničním provozu, se finanční postih zvýší na částku od 7000 do 25 tisíc korun a řidiči mohou dostat zákaz řízení až na půldruhého roku. Pokud je řidiči naměřena hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,3 promile, hrozí nyní pokuta rovněž v rozmezí od 2500 do 20 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku, ale navíc i přidělení sedmi trestných bodů. Od ledna to bude nově opět 7000 až 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a šest trestných bodů. Když někdo řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, tedy že naměřená hladina alkoholu je hraniční kolem zmíněného jednoho promile, hrozí mu pokuta od 25 do 50 tisíc korun, zákaz řízení na jeden rok až dva roky a sedm trestných bodů. V tomto případě budou sankce od ledna mírnější, tedy opět 7000 tisíc až 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a šest trestných bodů.

Desetiletého řidiče zadrželi za rychlost, jeho otec nasával na sedadle spolujezdce

Recidivisté neutečou

Jenže i na to podle Vávry a také Právem osloveného dopravního experta a soudního znalce Matúše Šúchy české zákony myslí.

Oba připomněli, že v případě recidivistů, kteří usedají za volant s alkoholem v krvi častěji, se na jejich prohřešky bude trestní zákoník nadále vztahovat. Když totiž dostanou od správního orgánu zákaz řízení, což by se podle zákona o provozu na pozemních komunikacích mělo dít u přistižení s alkoholem za volantem vždy, a tento zákaz poruší, dopustí se už trestného činu maření úředního rozhodnutí. Takže nakonec je soudy budou trestat tak jako tak.

„Je to naprosto správný procesní krok dobrým směrem, protože se všechno zrychlí a zjednoduší. Tady platí, že čím rychleji, tím lépe a podle mé zkušenosti jsou správní řízení rychlejší než soudní. A na recidivisty myslí bodový systém, dostanou zákaz řízení, a když ho poruší, dopustí se maření úředního rozhodnutí,“ poznamenal expert v oblasti lidského faktoru v dopravě Šúcha s tím, že z pohledu závažnosti dopadů na řidiče se podle něj nic nemění.

Stejně jako zástupci policie se dozvěděl o chystané změně v trestním zákoníku poprvé až od Práva i nejvyšší žalobce Igor Stříž.

„Nejvyšší státní zastupitelství se s tímto materiálem musí nejprve podrobněji seznámit, analyzovat jej a uplatní, nebo neuplatí případné připomínky. Speciálně u tohoto trestného činu se ale jedná o politické hledisko, kam až chce stát zajít při sankcionování těchto jednání, tedy zda je řešit ve správním právu, nebo trestní sankcí,“ řekl včera Právu Stříž.