Zjednoduší se bodový systém, zvýší se pokuty. Pavel podepsal silniční novelu

Vládní novela zjednodušuje bodový systém, kdy místo nynějších pěti skupin budou pouze tři. Řidiči tak za přestupky budou dostávat pouze dva, čtyři nebo šest trestných bodů, nyní je to od dvou do sedmi.

Na vybraných úsecích dálnic, konkrétně by se mělo jednat asi o tři úseky, bude možné jet maximální povolenou rychlostí 150 kilometrů za hodinu. Úseky by se mohly objevit podle ministra Kupky do dvou let.