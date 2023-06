Víc kamionů o víkendech na silnicích nebude, odmítli poslanci

To chtěl Blaha změnit, když navrhoval rozšířit výjimky pro řidiče kamionů, tak aby v době zákazu jízdy, konkrétně v neděli odpoledne a o prázdninách a svátcích v pátek a sobotu, mohli provést vykládku zboží na území České republiky a následně pak bez nákladu dojet do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce.

„Je to další z výjimek už tak složitého systému. Tak, jak je to nastavené, je to rozumný a správně vyvážený kompromis. Navíc ne dramaticky, ale v nějakých procentech se doprava zahustí. V neděli odpoledne se řidiči vrací z víkendů, a kamiony by jim mohly překážet. Naštveme tím poměrně velké množství řidičů, navíc bude více nebezpečný provoz,“ komentoval pro Novinky při druhém čtení postoj hnutí ANO poslanec a stínový ministr dopravy Martin Kolovratník.