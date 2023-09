Většina Ukrajinců v ČR bojuje s chudobou

Uprchlíci postižení ruskou agresí na Ukrajině mají od července nárok na 4860 korun měsíčně, po dobu maximálně 150 dní od vydání dočasné ochrany. Příspěvek na dítě do 18 let je 3490 korun a 4188 korun pak činí příspěvek na děti od 6 do 10 let.

Lidem, kteří se řadí do nové kategorie tzv. zranitelných osob, se částka po 150 dnech nemění. Do takové kategorie spadají invalidé, těhotné ženy, matky starající se o děti do 6 let, studující v Česku do 26 let a děti do 18 let.