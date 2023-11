Válka o předzahrádky v historickém centru Prahy

Někteří přitom prý žaloby stáhli kvůli údajnému příslibu, že pokuty nedostanou, když magistrát k soudu nepošlou. To však Zábranský odmítá.

Provozovatelé dlouhodobě kritizují neochotu města a komise pro předzahrádky slevit z nároků na podobu zahrádek a diskutovat o jejich podobě.

Vadí jim třeba zmenšení maximální velikosti restauračních předzahrádek, u některých je to prý až o dvě třetiny. Znepokojeni jsou i s nařízením odstranit markýzy, což jejich provozování činí problémovým.

„Bez ochrany markýz není možné po většinu roku při nepřízni počasí předzahrádky provozovat,“ stojí v tiskovém prohlášení restauratérů, které mají Novinky k dispozici.

Fungování ve vnitřních prostorech pak prý není ekonomicky perspektivní, což hrozí koncem podniků a dle provozovatelů jejich možným nahrazením fastfoodovými řetězci, jejichž nabídkám se podniky „dlouhodobě brání“.

Pokuty za nelegální provozování předzahrádek

Nyní k tomu přibyla i kritika za udělené pokuty za nelegální provozování předzahrádek bez smlouvy.

Řešit mnohdy velmi rozdílně vyhlížející či naddimenzované restaurační předzahrádky v historickém centru Prahy, zejména na Královské cestě či Hradebním korzu, si Praha vytkla už v roce 2021, když schválila koncepci k předzahrádkám.

Následně byla také stanovena pravidla pro vzhled, velikost a fungování předzahrádek v památkově chráněné oblasti.

Někteří provozovatelé však na podmínky města nepřistoupili a nepodepsali nové smlouvy, tudíž obdrželi od města výpověď, kterou se však rozhodli nerespektovat a dál fungovali ve výpovědi.

Drtivá většina ze stovek provozoven na podmínky přistoupila a podepsala nové smlouvy, zhruba 12 z nich se však rozhodlo město zažalovat. Praha však už několik sporů vyhrála.

Některé soudní spory ale stále trvají, navíc nové by mohly být na obzoru, protože podnikům, které odmítly podepsat nové smlouvy, přistála od města několikamilionová smluvní pokuta za nelegální užívání prostor. A to přesto, že někteří z nich žaloby, jak město požadovalo, stáhli.

„Přežili jsme covid, ale pokuty jsou masakrální“

„Dostali jsme příslib, že když se stáhnou žaloby, budeme nějak spolupracovat a respektovat jejich (města) návrhy, tak se pokuty nebudou vymáhat. Bylo to řečeno, ale nebylo to nikde napsáno, potvrzeno,“ popsala Novinkám například jednatelka restaurace Al minuto na Staroměstském náměstí Žaneta Marko.

Adam Zábranský

„My jsme žalobu stáhli, věřili jsme, že se nějak dohodneme, a v momentě, kdy jsme stáhli ty žaloby, tak nám přišly masakrální pokuty. Je to 2,5 milionu korun. Přežili jsme tu covid, nevyhodili jsme ani jednoho člověka, snažíme se, aby to fungovalo, nepřestali jsme ani platit nájemné za zahrádku,“ dodala.

Podle ní navíc její podnik už přistoupil na všechny požadavky města na vizuální podobu předzahrádek, tedy například jejich zmenšení či odstranění nepovolených příkras, jako jsou třeba květináče.

„Chtěli dát všechno pryč, všechno, s výjimkou markýz, jsme vyčistili, máme tam jen stoly, židle a markýzu. To je jediné, co tam zůstalo,“ přiblížila jednatelka podniku.

Ta v případě ponechání ukotvených markýz, které město požaduje nahradit například slunečníky, argumentuje bezpečnostní hostů i zaměstnanců.

Podobně hovoří i další provozovatelé, kteří si stěžují na nastavené parametry i na udělení pokuty.

Zábranský: Odpuštění pokut? Všechno je jinak

Tvrzení o odpuštění pokut náměstek pro majetek a předseda komise pro předzahrádky Adam Zábranský (Piráti) odmítá a věc popisuje jinak.

„Provozovatelům jsem v létě dopisem oznámil, že pokud nestáhnou žaloby, tak s nimi nebudeme uzavírat nové smlouvy po doběhnutí těch žalob,“ uvedl radní Zábranský.

„Město někomu vypoví smlouvu a on proti tomu podá žalobu, přičemž je úplně jasné, že to prohraje. Tím se to vyklizení pozemku o několik let protáhne. Přijde mi proto absurdní, že by se pak uzavřela nová smlouva a město dělalo, jako by se nic nestalo,“ dodal s tím, že o nevymáhání pokut v dokumentu nic není.

„Nedokážu si představit, že půjdu na nějaký orgán města s návrhem na odpuštění těch pokut. Protože za mě to bylo dost velké pochybení z jejich strany, když bez smlouvy provozovali dál ty předzahrádky,“ připojil pohled Zábranský.

„Ale dokážu si představit, že to budeme vymáhat soudně, a ať soud rozhodne, zda ta výše pokuty je adekvátní, nebo ji třeba sníží. Benefit z naší strany je ten, že ve chvíli, kdy dluží, tak by s nimi město neuzavíralo žádné smlouvy,“ dodal s tím, že město nehodlá odpouštět pokuty.

Přesto se prý spory chýlí ke konci, ubývá žalob a daří se uzavírat nové smlouvy.

Například shodu na výměře zahrádky se dle Zábranského povedlo ku kompromisu města i provozovatelů třeba najít v lokalitě Dražického náměstí, tedy u mostecké věže na Malé straně, která byla doslova obsypána zahrádkami tří místních podniků.

Argument provozovatelů, že za předzahrádky po celou dobu i bez smlouvy platili nájem, pak Zábranský chápe jako standardní platby za faktické užívání prostoru.

„Smluvní pokuty jsou navíc, protože když někomu slouží smlouva, tak je jasné, že po něm město chce peníze za to užívání, ale i za to, že to odmítl vyklidit. Kdyby tam nebyly smluvní pokuty, tak to bude dělat úplně každý,“ doplnil Zábranský.

Proti pokutě se odvolali

Takový postup se ale nelíbí provozovatelům. „Proti pokutě jsme se odvolávali. Nesouhlasíme s tím. Vyhověli jsme veškerým připomínkám z jejich strany, odstranili jsme ty věci, s výjimkou markýz,“ uvedla Marko.

„Měli jsme podepsat novou smlouvu, čekám už tři týdny a vůbec se nic neděje. Mám ji přislíbenou s tím, že se město nebrání podpisu, protože jsme vše odstranili, ale zatím jsem smlouvu neviděla, takže nemůžu říct, zda ji podepíšeme. Podepsat ji ale chceme,“ uzavřela Marko.

Pokud bude město trvat na pokutě v dané výši, tak to podle ní výrazně omezí chod podniku, hrozilo by propouštění zaměstnanců, a tedy snížení kvality služeb, v krajním případě možná i uzavření restaurace.

Na nedostatečnou komunikaci či zapojení do rozhodovacího procesu si ale nestěžuje pouze jednatelka restaurace na Staroměstském náměstí, ale i někteří další provozovatelé či předseda Spolku vlastníků nemovitostí Prahy 1 Jiří Jaroměřský.

„Magistrát, který má předzahrádky ve své gesci, úplně ignoruje to, že tam máte nemovitost. Tu si neodnesete,“ postěžoval si Jaroměřský.

„Nikdo s vámi nekomunikuje a neprobírá to s vámi. Nikoho nezajímá, co si myslí vlastník nemovitosti o tom, že před jeho domem je nějaká předzahrádka. Vůbec je nezajímá, jestli ten vlastník to tam chce, nebo nechce,“ dodal.

Většina provozovatelů restauračních předzahrádek v centru Prahy na nové podmínky přistoupila a podepsala nové smlouvy. Ne všichni však pravidla úplně dodržovali, jak zjistili letošní kontroly ze strany magistrátu.

Situace se ale postupně zlepšuje. V prvním červnovém kole kontrol město zjistilo, že pravidla porušily asi dvě třetiny podniků, v říjnu to už byla jen třetina.