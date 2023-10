Válek: Za lékařskou péčí i do ciziny

Podle pojišťoven má ale ministrův nápad značné trhliny.

„Chci, aby lidé, kteří bydlí v pohraničí a nemají na české straně v dostupné vzdálenosti lékaře, mohli čerpat péči v zahraničí, kde je pro ně lépe dostupná, a aby se to platilo z jejich běžného zdravotního pojištění,“ řekl Válek v rozhovoru pro MF Dnes. Umožněno by to bylo zřejmě jen pacientům v regionech se špatně dostupnou péčí.

Ocenit by to mohli obyvatelé Českých Velenic, které leží přímo na hranicích s Rakouskem. Do sousední zemské nemocnice v Gmündu jedou asi pět minut, zatímco do českobudějovické nemocnice hodinu.

Desítky minut by ušetřili i lidé z Javorníku na Horňácku, kteří dojíždějí nejčastěji do nemocnic v Uherském Hradišti nebo Kyjově, což zabere půl až tři čtvrtě hodiny. Do slovenské Myjavy to mají autem 15 minut.

„Historicky, dokud jsme byli jedna republika, lidé v příhraničí využívali i nemocnice na slovenské straně a naopak,“ uvedl Válek s tím, že chce funkční model obnovit. Na rozdíl od německého nebo rakouského zdravotnictví se to slovenské ale netěší velké důvěře Čechů.

Zákrok v cizině mohou čeští pacienti podstoupit už teď, problém je ale s úhradou. Pokud ji předem pojišťovna neschválila, musí si zákrok zaplatit a o proplacení zažádají zpětně. Neznamená to ale, že úhradu dostanou. Jednou z podmínek je třeba lékařské doporučení operace. Akutní péči v cizině hradí pojišťovny automaticky, pacient platí jen doplatky a místní poplatky.

Nový systém by se mohl objevit v chystané velké novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dotčené pojišťovny o tom ale zatím nic nevědí.

Vadí zákony i administrativa

Potenciál na zvýšení dostupnosti plánované péče výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada vidí. Stejně jako negativa.

„Finanční prostředky českého systému veřejného zdravotního pojištění by mohly směřovat k zahraničním poskytovatelům ve větší míře, než je tomu dnes, aniž by tyto výdaje systému veřejného zdravotního pojištění byly předmětem dohodovacího řízení mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb,“ zdůraznil.

V praxi by to mohlo ovlivnit objem peněz na hrazení zdravotní péče v Česku. Válkův plán ale může ztroskotat i na tom, že by se pojišťovny musely s nemocnicí v sousední zemi dohodnout na způsobu, jakým jí budou péči hradit. Hlavně na rozsahu a ceně.

„Lze si představit různé komplikace, a nejen pokud půjde o cenu služeb, neboť české právní předpisy, které ovlivňují poskytování hrazených služeb a výši úhrady, v zahraničí neplatí,“ řekl Balada.