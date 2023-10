Do konce listopadu bude v Česku 360 tisíc balení penicilinu, slíbil Válek

„200 tisíc balení tabletového penicilinu už dorazilo, dalších 160 jich dojde v listopadu. Do konce listopadu to bude 360 tisíc, a možná ještě více,“ uvedl v Partii Válek.

Podle něj je ale hlavní problém v tom, že distributoři nedodávají balení léku do všech lékáren. „Distributoři pořád slibují, že budou dodávat. Faktem je, že jsou okresy v České republice, kde mají zásobu penicilinu na 150 dní. Pak jsou ale okresy, kde zásoba penicilinu není ani na jeden týden,“ upozornil.

Spoléhá na to, že to vyřeší novela zákona o lécích, která je v současné době v Poslanecké sněmovně. „Zákon vyřeší, že se musí dodávat do všech lékáren stejné množství penicilinu podle spotřeby, která v lékárnách za uplynulé období byla,“ uvedl ministr.