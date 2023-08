Do Česka přijde do konce září 130 tisíc balení penicilinu

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) přijde do České republiky do konce září 130 tisíc balení penicilinových antibiotik, dalších 170 tisíc má přijít do poloviny listopadu. Řekl to v úterý na tiskové konferenci.

Foto: Profimedia.cz Balení V-Penicilinu