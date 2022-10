V pirohu se žampiony číhala jedovatá helmovka

V péči zdravotníků skončila tento týden i Renata z Prahy, která místo do přírody vyrazila do specializovaného obchodu v centru metropole, kde si koupila piroh plněný houbami. Asi půl hodiny po tom, co ho snědla, se jí udělalo těžko, následovaly kruté křeče a kolegové z práce museli volat záchranku.