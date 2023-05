Na stole je pět návrhů, jak snížit do dvou let počet vězňů

„Problémem jsou zejména dlouhé, nikoli časté nepodmíněné tresty. Klademe přílišný důraz na trestní minulost. V moderním právu se trestá za čin, nikoliv za to, jaký pachatel je. Recidivistům by měly být ukládané přísnější tresty, ale nikoli výrazně přísnější,“ uvedl kriminolog Jakub Drápal z Univerzity Karlovy.

V Česku na 100 tisíc obyvatel připadá 180 vězňů a jejich počty opět stoupají od roku 2022. Zatímco loni se jejich stav zvýšil o zhruba čtyři stovky, letos je to k dnešku už 660.

„Byl bych rád, kdyby naše věznice byla napravující instituce. V reálu dochází k jevu, kterému říkáme kriminální infekce. Relativně slušný člověk, který jen v životě klopýtl, ztratí bydlení, rodinu, známé, schopnost splácet hypotéku, a jediné, co mu zbude, budou spoluvězni,“ poznamenal Petr Dohnal, vrchní ředitel sekce vězeňství na ministerstvu spravedlnosti.

Drápal společně s expertní skupinou připravil pět změn, které by mohly vést ke snížení počtu vězňů. Návrh doporučuje zrušit speciální sazby za opakované trestné činy, které obvykle bývají vyšší. „Zvláštním problémem je opakovaná krádež, protože není vyžadována minimální škoda. Soudci si pak stěžují na to, že soudí za krádež tatranky,“ doplnil Drápal.

Jako minimální škodu by doporučoval nastavit 1000 korun. Státní kase by tahle změna podle něj uspořila miliardu korun ročně ze současných 13 miliard, které vězení u nás ročně stojí.

Podle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové by zrušení pravidel k recidivě přispělo ke zmírnění trestů i některých závažnějších trestných činů. „Potom bychom museli říct, že opakovaná vražda nemá být trestána přísněji,“ uvedla.

„Zanedbání povinné výživy v čisté variantě ‚jenom neplatíš‘ by mělo být řešeno jinak. Je to velká část toho, co soudce okresního soudu dělá, a řešení vidím jinde: prací s rodinou, ve škole a tak dále. Musíme vědět, že situace je provázána se sociálními problémy,“ řekl Lýsek.