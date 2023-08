V Brně objevili sochu v soše. Průvodce k nálezu namluvil Rychetský

„Z počátku ta socha vypadala zcela normálně. My jsme ji ale vzali na CT do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a poté, co jsme viděli snímky, už byla situace jiná. Věděli jsme, že vidíme něco zvláštního, ale nevěděli jsme, co to vlastně je,“ popsal Novinkám cestu k objevu historik umění a šéf restaurátorské společnosti Pastiglia Martin Číhalík.