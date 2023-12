Ústavní soud má nové členy. Pavlovi kandidáti tentokrát prošli Senátem hladce

Kühn poděkoval také. „Budu se opravdu snažit nezklamat vaši důvěru a ukázat, že to, co jsem tady říkal, myslím opravdu vážně,“ uvedl.

Před hlasováním oba kandidáty přišel do Senátu podpořit i prezident. Bányaiovou senátorům představil jako špičkovou odbornici na soukromé právo, která má i smysl pro humor. Kühna zase jako právního univerzalistu a kandidáta uvážlivého a vědomého si limitů toho, co soudci dělat mohou a co by dělat neměli.