Senátní výbor Pavlovi podpořil Kühna do ÚS. Advokátku Dolanskou Bányaiovou ne

Pro advokátku hlasovalo pět senátorů, pro Kühna osm senátorů z 10 přítomných.

„Každý profesní den žiji problémy svých klientů. Hájila jsem klienty i před Evropskou komisí v rámci soutěžních kauz,“ představila se senátorům Dolanská Bányaiová. Na Ústavním soudu by prý chtěla přispět k tomu, aby byl strážcem hodnot, na kterých stojí český právní stát.

„ÚS by neměl být třetí komorou parlamentu, neměl by narušovat dělbu moci,“ poznamenala.

Senátoři chtějí po prezidentovi podrobnější informace o kandidátech do ÚS

Jak prozradil senátor Pavel Fischer (nestr.), v motivačním dopise pro senátory advokátka zmínila, že pochází z židovské rodiny a chtěla by na Ústavní soud přinést pohled menšiny. Její otec František Bányai je totiž předsedou pražské židovské obce.

„Já mám za to, že ÚS by měl být skládán logikou, která dá plná práva menšinám, ale nezapomene na tu většinu. Toto není konkurz do Rady ČT, kde má menšinový hlas plné právo zaznít,“ ohradil se proti tomu senátor.

Kühn by změnil volbu členů bankovní rady

Kühn senátory mimo jiné seznámil s názorem, že by se mohl změnit způsob, jakým jsou jmenováni členové Rady České národní banky. Podle soudce by je neměl vybírat pouze prezident. Volba by podle nich mohla probíhat podobně, jako volba ústavních soudců.

Čelil také otázce, zda by jako ústavní soudce přijal rozhodnutí parlamentu, pokud by se rozhodl Ústavní soud zrušit.

„Narušilo by to tvrdé jádro ústavnosti. Existence Ústavního soudu je za sto let naší země lakmusovým papírkem demokracie,“ míní Kühn.

Kühn je soudcem od roku 2008, absolvoval právnické fakulty Univerzity Karlovy a Michiganské univerzity, působil jako právní poradce několika amerických advokátních kanceláří a jako asistent ústavních soudců.

Vyučuje na katedře teorie práva a právních učení Univerzity Karlovy, ale přednáší i na zahraničních univerzitách. Je soudcem ad hoc Evropského soudu pro lidská práva.

Dolanská Bányaiová dokončila Právnickou fakultu Karlovy univerzity v roce 2000. V advokátní praxi se zaměřuje na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo. Působí v Rozhodčím soudu Hospodářské a Agrární komory, je v předsednictvu České advokátní komory.

Prezident navrhl senátorům do Ústavního soudu ještě advokáta Milana Hulmáka, o něm však budou rozhodovat v lednu. 20. ledna totiž mandát ústavního soudce končí Jiřímu Zemánkovi.

Pavel už jmenoval ústavními soudci pět svých nominantů: soudce Josefa Baxu, Danielu Zemanovou a Veroniku Křesťanovou, profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou a ústavního právníka Jana Wintra. Nominace se v srpnu vzdal místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr kvůli mediálnímu tlaku ohledně předlistopadového působení v justici. Zkraje podzimu senátoři odmítli schválit kandidáta, soudce Nejvyššího soudu Pavla Simona.