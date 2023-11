Senátoři chtějí po prezidentovi podrobnější informace o kandidátech do ÚS

S Hradem se senátoři nově domluvili na tom, že od něj budou dostávat nominace dříve, než vyprší mandát stávajícím ústavním soudcům. Podkladové materiály k nominacím by měly být obsažnější a zabývat by se měly nejen profesním, ale i soukromým životem nominantů. Ústavní soud by senátoři chtěli doplnit odborníky na trestní a evropské právo.