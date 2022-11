Třicet pět metrů pod zemí. Prošli jsme se tunelem, kterým povede budoucí metro D

Novinky se vydaly podívat hned do dvou podzemních prostor v Praze 4, kde v současnosti vzniká nová linka metra, v pořadí čtvrtá.

Nejdříve fasujeme reflexní vestu, ochrannou přilbu, světlo a dýchací přístroj pro případ závalu. Bez tohoto vybavení nás do hloubky až 35 metrů nepustí. Potřeba jsou také holínky, dole nás na některých místech čeká mazlavé bláto a kaluže.

Lidé v obchodech poklidně nakupují vánoční dárky a my se spouštíme do hlubin na více než hodinovou prohlídku. Dopravu dolů zajišťuje jednoduchý otevřený výtah, nic pro slabší povahy se strachem z výšek.

„Nacházíme se na stavbě prvního úseku metra,“ ukazuje kolem sebe Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy. „Je to úsek Pankrác-Olbrachtova. S ražbami jsme začali letos v dubnu, takže máme za sebou zhruba první půlrok,“ vypočítává.

„Máme vyraženou jednu osminu stanice Pankrác D. Co se týká mezistaničního tunelu mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, tak už máme většinu,“ přibližuje postup na stavbě Šabík.

„Pankrácká terasa je velmi rozmanitá, co se týká geologické struktury. Ve vzdálenostech zhruba osmdesát metrů se střídají různě kvalitní partie hornin různého typu,“ vysvětluje Radek Kozubík, vedoucí projektového týmu firmy Hochtief CZ.

Roli hraje i fakt, že jen pár metrů nad tunelem jezdí nepřerušeně linka C a na povrchu nad námi se nachází hustě zastavěná plocha s mnoha výškovými budovami.

Metro, to ale nejsou jen stanice propojené tratěmi. „Je zároveň potřeba vybudovat spoustu technických místností, odstavné koleje a podobně. V tomto úseku také propojku mezi tratěmi C a D. Je to spousta objektů, které běžný cestující nevidí, ale je potřeba je postavit,“ dodává Šabík.