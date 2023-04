Tresty za převaděčství se zpřísní, schválila Sněmovna. Podpořila i evidenci ukrajinských vozidel

Přísnější postihy pro převaděče vydělávající na lidském neštěstí. Tuto novelu jsme právě schválili ve Sněmovně. Stejně tak zavádíme snazší podmínky pro experty z třetích zemí (např. pro pracovníky v IT z Ukrajiny), kteří hledají uplatnění na našem trhu práce.

Až osm let vězení tak bude nově hrozit převaděčům, kteří při pašování migrantů vystaví větší počet osob nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Vyšším počtem se podle dřívějších soudních rozhodnutí míní alespoň sedm lidí. Novela by tak mohla podle ministra pomoci předejít dalším migračním vlnám z Asie a Afriky.

Zákon kromě toho také podle ministra Rakušana zefektivní možnost zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z ciziny, aniž by ve všech případech museli dokládat stupeň vzdělání. „V některých případech to stačí nahradit prokazatelnou prací v oboru,“ vysvětlil ministr.

Kromě toho také poslanci pozměňovacím návrhem do zákona vložili, že ukrajinští uprchlíci budou muset zapsat svá vozidla do české evidence kvůli snazšímu postihu některých přestupků. S nezapsanými vozidly by od ledna nemohli jezdit pod hrozbou pokuty až 30 000 korun.