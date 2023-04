Poslanci chtějí zvýšit horní hranici poplatků za odpad

Pokud obce cenu určují podle objemu odpadu, tak by mohly účtovat až 1,8 koruny za litr místo koruny. Pokud se poplatek odvíjí od hmotnosti, tak nová částka by měla být maximálně deset korun namísto nynějších šesti korun.

Rozpočtový výbor tuto úpravu v polovině března nepodpořil. Pokud by ve třetím čtení, které by se mohlo konat za dva týdny, úprava novely prošla, neznamená to, že by automaticky obecní poplatky vzrostly. Zda se tak stane, je na rozhodnutí každé obce.