Takhle tady žijeme, synku aneb Brikety pro frontové babičky

Začalo to v Brně. Michal Kislicki se rozhodl v roce 2014 pomáhat civilistům zataženým do začínající války o východní Ukrajinu. „Hledal jsem svůj smysl života. Do té doby jsem byl elektrikář,“ řekl Kislicki Novinkám. „Četl jsem spoustu příběhů o tom, jak lidé během válek pomáhali, v knížkách a ve filmech to vypadá skvěle, ale neskutečně,“ pokračuje. Na Ukrajině nakonec zůstal sedm let. Během těchto let se mu podařilo vybudovat ukrajinský tým, se kterým pomáhají dodnes.