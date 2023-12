Stenografům ve Sněmovně pomůže umělá inteligence

„Automatický přepis použí­váme, když zasedáme po 22. hodině,“ vysvětluje Martin Plíšek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny. Přepsa­né projevy zaměstnanec zpětně překontroluje a po nezbytné úpravě je může publikovat. Systém, který ve veřejné zakázce dodala firma Newton Technologies, vyšel na necelých 3,6 milionu korun na čtyři roky provozu a využívá postupů umělé inteligence. Nyní běží čtyřměsíční pilotní projekt, kdy se zkouší, poté by mělo následovat jeho „ostré“ nasazení.

„Systém se teprve zavádí, musíme vyhodnotit, jak funguje,“ říká Martin Plíšek s tím, že pokud by mělo v budoucnu dojít k nějakým změnám, budou se podle něj týkat nejprve stenografů na dohodu. Případně se už nebudou obsazovat místa, která se uvolní třeba po odchodu zaměstnance do důchodu.

Co se týče práce stenografů, na každý den se sestavuje plán služeb, který zahrnuje devět až deset lidí. Ti se pak v sále střídají po deseti minutách – těsnopisem zapisují mluvený projev, a když je nahradí kolega či kolegyně, odcházejí přepisovat text do počítače. Za běžné situa­ce je přepsaný projev do hodiny a půl na webu Sněmovny.