Část zkušených lékařů z Bulovky odchází

„Vedení to považuje za vyřešené, ale oddělení je teď rozložené. Nebyly to hezké dva měsíce, navíc to pro personál neskončilo dobře. Odejde teď třetina atestovaných lékařů a zbydou tam absolventi nebo lidé pár let po škole,“ popsala redakci jedna z lékařek, která podala ke konci roku výpověď a přála si zůstat v anonymitě. Přestože už podle ní část kolegů nahlas neprotestuje, neznamená to, že by byli spokojeni.