Kalousek: Fiala podrazil Válka

Fiala ve čtvrtek po dlouhém jednání oznámil, že se se zástupci protestujících lékařů dohodl na navýšení objemu peněz i dalších požadavcích. „Nabídl jsem lékařům 9,8 miliardy korun na navýšení mezd na rok 2024 v rámci úhradové vyhlášky,“ oznámil s tím, že budou pokračovat jednání, jak dostat peníze do platů.

Před dvěma týdny přitom lékařům ministr zdravotnictví Válek nabídl 8,5 miliardy v rámci úhrad, což lékaři odmítli. Uvedli, že je to nedostatečné a že trvají na tom, aby se platy a mzdy sjednotily všem lékařům a zvedly se základy platů v tarifech.

Následně o jednání požádali právě Fialu, protože se s ministrem nebyli schopni dohodnout. Lékaři si stěžovali na to, že Válek nechápe vážnost situace a že „upřednostňuje stav státního rozpočtu před dostupností zdravotní péče“.

Po jednání s premiérem od těchto požadavků ale ustoupili. Podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády proto, že jim Fiala nabídl částku vyšší, a především dal záruku, že peníze půjdou skutečně na mzdy a platy lékařů a zdravotníků. To podle něj zástupci resortu zdravotnictví neudělali.

Podle Kalouska ale premiér ve čtvrtek lékařům slíbil „nesplnitelný nesmysl“. „Je možné úhradovou vyhláškou zvýšit platbu za výkony. Není ale možné (a bylo by to proti zákonu) úhradovou vyhláškou zajistit, aby toto navýšení šlo do platů,“ upozornil na síti X.