STAN povede do voleb v Moravskoslezském kraji Vondrák

· Za vysokými cenami potravin stojí obchodníci zkoušející, co český zákazník ještě zaplatí, říká pro Právo šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Situaci by měl podle něj řešit premiér Petr Fiala (ODS) a vláda, která by měla prodejce donutit... Celý článek