Stála 35 tisíc, vysvětluje Babiš „odborářskou“ bundu

„Pradu nosí ďábel a Babiš byl včera na demonstraci proti asociální vládě a co ti antibabišovci na Twitteru napsali o demonstraci? Že údajně Babiš má bundu za 130 tisíc. No samozřejmě, že je to lež,“ prohlašuje na videu Babiš a ukazuje za sebe na butik luxusní módní značky, jehož ředitelka mu prý dohledala skutečnou cenu bundy.