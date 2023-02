Spolupráci s Vondrákem si dokážeme představit, zní z ODS

S Vondrákem se chystá v nejbližších dnech sejít a promluvit si. „Budeme se bavit o tom, jakým způsobem je případně možné fungovat společně,“ řekl Benda. O tom, jak by mohla jejich spolupráce vypadat, prý ale zatím „nemá tušení“.

„My budeme samozřejmě rádi, když pro návrhy z dílny ODS nebo vládní koalice bude hlasovat co nejvíce poslanců a poslankyň,“ přidal se i místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Hejtman Moravskoslezského kraje v rozhovoru pro Novinky uvedl, že by byl ochoten spolupracovat s ODS jako nezávislý kandidát. Zdůraznil, že byl voličem ODS a měl přátelské vztahy s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Spekuluje se i o tom, zda Vondrák z hnutí ANO kompletně odejde a přestoupí třeba právě do ODS. To zatím ale odmítá. „Jsem dost starý na to, abych měnil stranickou příslušnost,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.