Spisovatelka, jež přežila holokaust, přiletěla do Česka. Krvácí mi srdce z toho, co se v Izraeli děje, říká

10. prosince 1941 rodina odjela do terezínského ghetta. V říjnu 1944 byla Eva s matkou deportována do Osvětimi, odkud se společně dostaly do lágru Grünberg. V dubnu 1945 se obě vydaly na pochod smrti, přežila pouze Eva, do konce války ji ukrývala rodina Jahnových z Postřekova na Domažlicku.