Špidla: Návrat ČSSD do Sněmovny bude trvat dlouho

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Co stojí za jeho snahou o návrat do vysoké politiky? (0:10)

Proč se vytratila ČSSD a jakou roli sehrál Miloš Zeman? (4:41)

Kde vidí budoucnost levice v České republice? (7:44)

Jak se staví ČSSD k manželství pro všechny? (15:11)

Koho Špidla podporuje na prezidenta a měl ambice i on sám? (16:00)

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Navrhla mě má místní organizace a bez problémů nebo pochyb i sociální demokracie jako taková. Druhá věc je, že jsem získal velké množství zkušeností na všech možných úrovních a ještě cítím docela dost síly. A tak jsem se rozhodl, že v těžké situaci jak pro zemi, tak sociální demokracii, chci oběma těmto subjektům ještě něco dát, a to zřejmě naposledy.

Myslíte, že je po levicové politice v ČR poptávka?

Nepochybně, ale není dostatečně jasně vyjádřena. Problém není, že by nebyla poptávka. Když přejdete z obecné úrovně a začnete klást větší politické otázky, tak zjistíte, že na většinu těchto otázek bude – když ne většina – tak významná menšina zastávat vnitřně jasně soudržná levicová stanoviska.

Problém je, že levicová tendence nenašla a nenachází v tento okamžik svého představitele.

Tak jak si vysvětlujete, že se ČSSD nedostala do Sněmovny? Proč ten představitel nejste vy?

Podle mého soudu jsme poněkud vybledli. Sežrala nás vládní politika. Udělali jsme řadu významných chyb. Z nich je podstatná ta, že jsme vstoupili do koalice s hnutím ANO. Díky tomu, že jsme měli nějaký sociálně demokratický obsah, tak ho „domáčkli“ nalevo a ono převzalo velkou část naší agendy. A nedokázali jsme se prosadit i vzhledem k tomu, že jsme byli o tolik slabší.

Když jste „vybledli“, máte pocit, že opět získáváte barvu?

Myslím, že ano.

Co vám dává tu jistotu?

Tím, že sociální demokracie vypadla ze Sněmovny, odpadá řada mocenských kalkulací, které se vždycky odehrávaly. Například, jak být zelený, nebo ne; co s kterým oborem energetiky. V těchto důležitých otázkách se kalkulovalo, že když řekneme, jak bychom to opravdu pojali, tak ztratíme třeba body. V tomhle mocenském provozu, kdy jsme byli čím dál méně zásadoví, jsme ztratili tvář.

Jak může ČSSD ale získávat voliče, když nemůže svoje priority prosazovat ze Sněmovny?

Sociální demokracie se hold musí pustit do boje s těmi prostředky, které má.

A to jsou jaké?

Můžete zaujímat různá stanoviska, organizovat demonstrace, připravovat petice, pouštět se do obsahových debat při každé příležitosti. Možností je.

Myslíte, že to bude stačit, abyste se vrátili do dolní komory?

Jasně, že to bude stačit. Ale bude to trvat dlouho.

Co považujete za začátek propadu sociální demokracie?

To se dá těžko popsat. Ale podle všeho je to okamžik, kdy se Jiří Paroubek vzdal naštvaně volebního vítězství.

Založil si vlastní uskupení (LEV 21 – pozn. red.) a ještě ke všemu se nepokusil nějakým politicky relevantním způsobem zpracovat úspěch. Tím otevřel cestu Topolánkově vládě

A co Lánský puč? Přispěl k tomu? (Lánským pučem se označuje schůzka vlivných členů ČSSD v čele s Michalem Haškem s prezidentem Milošem Zemanem po volbách v roce 2013. Frakce se pokusila svrhnout předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Puč neuspěl, Sobotka se stal premiérem) To byl druhý moment. Začali jsme vypadat jako někdo, kdo je jenom shlukem navzájem se válčících frakcí, a to nikoho nezajímá.

Jestli tomu správně rozumím, obviňuje z propadu, ve kterém se sociální demokracie stále ještě nachází, dalšího bývalého předsedu a expremiéra, současného prezidenta Miloše Zemana?

Samozřejmě, že kdy Miloš Zeman mohl, přiložil polínko. Není pochyb o tom, že Lánský puč by se neodehrával bez jeho zákulisního úsilí. Vývoj sociální demokracie ale není o tom, že kdyby byl Miloš Zeman hodný, tak by to s námi dopadlo dobře.

Stranu nyní tíží dluhy, a proto dala na prodej Lannův palác v centru Prahy za 200 milionů korun a propustila zaměstnance. Z čeho financujete kampaň?

Máme transparentní účet. Osobně se financováním příliš nezabývám, takže nemohu říct.

Takže zdroje stále jsou, když bych parafrázovala váš známý výrok?

(kýve) Sociální demokracie se teď opravdu zbavila těch nejvýznamnější dluhů, a stabilizovala se dost významně. Takže si myslím, že tato kapitolu pomalu začíná být za námi.

Kandidujete nejenom do Senátu, ale i komunálu na pražské kandidátce. Do voleb na magistrát se ČSSD spojila se Zelenými, hnutím Budoucnost a Idealisty do koalice s názvem Solidarita. Může být tohle budoucnost levice v Česku?

Myslím, že ano. Zmiňoval jsem sociálně-demokratické hnutí, sociální demokracie by měla být jádrem takového širšího hnutí. V dané politické situaci se ukazuje, že čistě stranická struktura není schopna přinést takové většiny nebo menšiny, které by měly nakonec významný politický vliv.

Jsme v situaci, kdy se kvůli všeobecnému růstu cen zhoršuje situace mnoha domácnosti. Máte recept, jak tohle řešit i na komunální úrovni?

Základ je ve slově „solidarita“. Máte přibližně 100 miliard korun, které má k dispozici Praha v rozpočtu na rok 2023, který ještě není schválený, musíte ho přizpůsobit složité situaci, která přichází. Když máte v rukou Pražskou plynárenskou a skoro PRE (Pražská energetika), tedy společnosti, které jsou momentálně vítězi (krize), je možné část pražských prostředků převést do sociální politiky. Takže Praha může například poskytnout příspěvek osamělým důchodcům, rodinám samoživitelů a tak podobně. Dále je možné pro příští rok, než se přežene zima – kdy nevíme, co bude – zavést městskou hromadnou dopravu za korunu.

Je možné, nebo to chcete následně prosazovat?

Když je to možné, tak to chceme prosazovat, ale musíme k tomu získat odpovídající vliv. A ten se získá ve volbách.

V čele pražské kandidátky je bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Proč zrovna ona?

Znáte člověka, který má větší přímou zkušenost s lidmi v nouzi?

Pane Špidlo, teď se tu ptám já. Je to dobrá volba?

V moment, kdy vám položím tuto otázku, na kterou vám jednoduše odpovím: Ano, je. Je to člověk, který má mimořádnou zkušenost s tím, jak lidé žijí; nikdy morálně neselhal; a zvládal docela složité věci.

Dále na kandidátce figuruje i LGTBQ+ aktivista a právník Kryštof Stupka. Měla by se ČSSD více otevřít mladé generaci, která staví jako svoje priority například stejnopohlavní sňatky?

Sociální demokracie má za úkol zastupovat společnost jako celek. Čili nemůže se uzavírat nikomu. Když se podíváte na tu kandidátku, nastupují k nám mladí. Vidíte, že je to opravdu jiná kandidátka než bývala. A to je jenom dobře.

A pokud jde o stejnopohlavní sňatky, sociální demokracie byla u toho, kdy se probojovalo – byť těžce – registrované partnerství. Teď je podle mě jasný čas na to, abychom se postavili k zápasu za sňatek pro všechny.

Myslíte, že je to převažující postoj uvnitř ČSSD?

To bych řekl, že už ano. Není to asi 90procentní většina, ale je to podle mě v socdem už vyřízená záležitost.

Netajíte se tím, že do prezidentské volby podporujete šéfa odborů Josefa Středu. Z jakého důvodu zrovna jeho?

Představuje alternativu. V současné době máme naprosto jasně dominanci pravice ve všech politických strukturách. Josef Středula je odborář. V principu je to levicová osobnost, znám ho desítky let. Za prvé vím, jak rostl. Za druhé vím, že je to člověk, který svedl stovky bojů a nikdy nevyhořel. Takže mám všechny důvody.

Tenhle rok s vámi vyšla kniha rozhovorů. To je často znamení, že dotyčný bude kandidovat třeba na premiéra, či prezidenta, což vy v závěru vylučujete. Neuvažoval jste nad tím?

Ne.

Nezmění se to?