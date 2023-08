Slušná úroda láká i cizinecké borůvkářské gangy

Sběrače žene do hor vidina zisků, za sebou ale nezřídka nechávají zdevastované jedinečné přírodní biotopy.

Sběrači pronikají do nejpřísněji chráněných klidových území národního parku, kde je možný pohyb pouze po vyznačených cestách a zcela nepřípustný je tam sběr jakýchkoliv lesních plodů. Skupiny se sklízecími hřebeny, tzv. kombajny, leckdy přijíždějí k borůvkovým plantážím osobními auty, často pod rouškou tmy.

Policisté také nedávno vyhnali z krkonošského lesa také početnou skupinu Slováků. S nimi mají ochranáři opakované zkušenosti, stýskají si ale, že na ně nemají páky. Členové borůvkářského „gangu“ si prý dělají prakticky, co chtějí, a když je hlídky z lesa vyženou, obratem se zase vrátí. „Jde o lidi zatížené exekucemi, s nimiž je těžké pořízení,“ vysvětlil Drahný.

„Konečný efekt by nemusel být efektní. Efektivnější se jeví bloková pokuta zaplacená na místě,“ podotkl Drahný.

Ochránit keře krkonošských borůvek se Správa KRNAP dříve snažila zákazem vstupu do vybraných lokalit v období od července do října, postupně se ale opatření podle ní přežilo, a to i v souvislosti s novou zonací národního parku. Proto bylo odvoláno.