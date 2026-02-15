„Slézt z gauče a pomoct, ne jen mluvit.“ Dobrovolníci vyrábějí zákopové svíčky a maskovací sítě pro Ukrajinu

Článek
Dílna v pražských Holešovicích se v úterý od 17 hodin plnila lidmi. Na sto dobrovolníků tu přišlo pomoct s výrobou speciálních dlouho hořících svíček, takto se tu skauti a veřejnost potkávají třikrát týdně.
„Zahřívací svíčka je takový malý pomocník, malé topítko, kamínka. Je to plechovka, ve které je karton a vosk, a díky tomu dlouho hřeje a svítí,“ vysvětluje mluvčí skautů Barbora Trojak.
„Taková svíčka zvládne hořet 6 až 7 hodin, dost dlouhou dobu na to, aby se s ní dala vytopit malá místnost, případně si na ní uvařit jídlo, když zrovna probíhá výpadek proudu,“ uvedl příklady jejího využití jeden z koordinátorů dílny Jan Lukačevič.
„Na zahřívacích svíčkách je super, že jsou ekologické, vyrábíme je z odpadu,“ dodala Trojak. Plechovky, lepenkové krabice a zbytky svíček jsou dary od veřejnosti či firem. Poptávka je tu hlavně po plechovkách, ideální jsou ty z tvrdého kovu, které vydrží velký žár.
V holešovické dílně, jež připomíná velkou manufakturu a je zároveň centrálním skladem, si práce rozdělují jednotlivá stanoviště. „Plechovky se třídí, řezají, brousí, plní kartonem, máme tu i kontrolu kvality, pak místo, kde se seká parafín, taví, zalívá, dál balíme svíčky do krabic a počítáme,“ vyjmenovala mluvčí.
Přiložit ruku k dílu
Zapojit se v úterý přišli dospělí, děti i senioři. „Já jsem učitel a dali jsme dohromady partu dětí z různých škol. Snažíme se je vytáhnout ven, myslíme si, že to je to, co potřebují - najít nějaký smysl, dělat něco smysluplného a důležitého. A zdá se, že prckové z toho mají radost,“ řekl Novinkám jeden z dobrovolníků.
„Beru to tak, že děti jsou v prostředí, kde mají všeho dostatek, a je prima, když přiloží ruku k dílu pro ty, co ten dostatek nemají,“ uvedla další z pedagožek. „My, co jsme zažili '68 - udělat něco proti Rusákům, to je to nejmenší,“ nechal se zase slyšet jeden ze seniorů, který sem chodí pomáhat se ženou pravidelně. „A přijdeme určitě zas,“ hlásili na odchodu.
„Je potřeba slézt z gauče a říct si, že něco uděláte, než o tom jen povídat. A to je můj případ,“ usmíval se skaut s přezdívkou Bambas, který se pustil do pletení sítě pomocí pruhů ze starých prostěradel.
„Ono to vypadá, že je to hrozně jednoduché, ale není, paní mentorka mě občas opraví, že to musím vyplést a udělat znovu,“ smál se při práci u jednoho z rámů, na kterých byla síť natažená.
„Tyto sítě fungují jako maskování na sanitky, terénní auta a podobně, fungují jak pro civilisty, tak pro vojáky. Je o ně na Ukrajině velký zájem, protože maskovací síť se dá sice koupit, ale je drahá a zároveň je z plastu, což je velmi hořlavý materiál, a tak příjemci preferují ty z bavlněných prostěradel,“ informovala Trojak.
Teď v zimě jsou sítě do bíla, s přicházejícím jarem se bude látka ještě před zapletením barvit do zelena a hněda.
Jak se zapojit
- Dílny se v Praze konají každé úterý a čtvrtek od 17 do 21 h. a každou sobotu od 10:30 do 18:30 h.
- Nacházejí se v Holešovicích nedaleko zastávky U průhonu.
- Pokud nejde o větší skupinu, není nutné se předem hlásit.
- Není potřeba s sebou nic nosit, všechno vybavení je poskytnuto na místě. Je však potřeba počítat s tím, že se můžete zašpinit.
- Aktivita je vhodná i pro děti, ovšem starší 9 let.
- Sem je možné také dovézt materiál (plechovky, karton, vosk, parafín, prostěradla) či již hotové svíčky.
- Více info k dílně i k dalším místům po ČR, kde se vyrábí, najdete na webu.
Za chvíli jich bude 100 tisíc
Svíčky i sítě posílají postupně na různá místa na Ukrajinu, z nich jim pak chodí třeba fotky, jak byla jejich pomoc využita v terénu.