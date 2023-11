Šestnáctiletý kluk skončil v ústavu, aniž by se ho někdo zeptal. Chyba, řekl Ústavní soud

Vlastní rodiče přišli k soudu a žádali, aby byl jejich šestnáctiletý syn umístěn do ústavní péče. Nechodí prý do školy a ani nepracuje. Soud jejich žádosti vyhověl, ovšem vůbec se nezajímal, co si o situaci myslí sám chlapec. Podobně pak postupoval i odvolací soud.

