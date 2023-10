Stížnost řidičky, která zabila dítě na odrážedle, Ústavní soud odmítl

Značku zákazu vjezdu viděla a rozpoznala, avšak domnívala se, že výjimka pro dopravní obsluhu se vztahuje i na ni, protože jinak by musela nést spící dceru v autosedačce a další věci asi 400 metrů daleko, což by pro ni bylo příliš náročné.

Nesouhlasí s tvrzením krajského soudu, že příčinou neštěstí byla její pohodlnost. Poukázala na to, že by musela nést věci celkově těžší než 20 kilogramů, přičemž hygienická norma stanoví, že žena nesmí zvedat závaží těžší než 15 kilogramů.

ÚS připomněl, že řidička vjela do ulice i přes zákaz vjezdu. Pokračovala i poté, co spatřila hlouček matek s dětmi na vozovce, to vše za situace, kdy podle znalce přes karoserii pořádně neviděla do prostoru až devět metrů před vozem.